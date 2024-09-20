دراسة: الصيام المتقطع يضبط نسبة الجلوكوز في الدم

أظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة مانشستر متروبوليتان أن تقييد تناول الطعام إلى نافذة مدتها 8 ساعات في أي وقت من اليوم يمكن أن يساعد الأشخاص في التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ويتضمن تناول الطعام المقيد بالوقت تناول جميع الوجبات الرئيسية والخفيفة، خلال فترة زمنية تتراوح من 8 إلى 12 ساعة، وعدم استهلاك أي سعرات حرارية خارج تلك الفترة.

وأجريت الدراسة ، وعُرضت نتائجها مؤخراً في مؤتمر الجمعية الأوروبية للسكري في مدريد.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، أفادت النتائج بإمكانية اتباع نظام الصيام المتقطع لمدة 3 أيام في الأسبوع لتحقيق الفائدة الوقائية ضد السكري، إلى جانب التحكم في الوزن.

وفي تجربة الدراسة، شارك 15 شخصاً، اتبعوا نظام الصيام المتقطع لمدة 3 أيام في الأسبوع، مع تبديل ساعات السماح بتناول الطعام من الصباح إلى المساء، للتعرف على مدى تأثير ذلك.

وكان لدى المشاركين وزن زائد، ونمط حياة مستقر، وعادات غذائية سيئة، وبلغ متوسط أعمارهم 52 عاماً.

وسُمح للمشاركين بتناول الطعام الذي يرغبونه خلال الوقت المحدد، وارتدوا أجهزة مراقبة الغلوكوز على مدار الوقت.

وأظهرت النتائج أن تقييد تناول الطعام إلى 8 ساعات يومياً أدى إلى تحسين كبير في الوقت اليومي، الذي يقضيه الشخص في نطاق غلوكوز الدم الطبيعي، وتقليل التقلبات في مستويات غلوكوز الدم.

ومع ذلك، فإن تغيير فترة تناول الطعام المقيدة لمدة 8 ساعات إلى وقت أبكر أو لاحق في اليوم لم يقدم فوائد إضافية.