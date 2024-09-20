"هزار قلب بجد".. طالب يطعن صديقه في الصدر بمطواة

أمرت نيابة الجيزة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة طعن صديقه بطعنة نافذة في الصدر على يد زميله خلال مشاجرة تطورت من وصلة مزاح بينهما.

وكشفت التحقيقات وقوع الحادث بعد أن تطور المزاح إلى شجار استخدم خلاله أحد الطلاب سلاحًا أبيض (سكين) لطعن الآخر في منطقة الصف.

تلقت الإدارة العامة للمباحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، وقوع مشاجرة بين الطالبين بيجاد م. (17 سنة) ويوسف (17 سنة).

وكشفت التحريات، أن الخلاف تطور بين الطالبين إلى مشاجرة، قام خلالها يوسف بالاعتداء على بيجاد مستخدما مطواة، مما أدى إلى إصابة الأول بطعنة نافذة في صدره.

تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم يوسف.

وبمواجهة المتهم، اعترف بجريمته وأرشد عن السلاح الأبيض الذي استخدمه في ارتكاب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.