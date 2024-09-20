اسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة

استقرت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، مستويات 3490 جنيها للجرام بدون مصنعية، عقب تسجيل مستويات وصلت 3470 جنيها للجرام مستهل تعاملات اليوم ليحقق الذهب ارتفاع 20 جنيها، ليقترب الذهب من كسر مستوى 3500 جنيه لعيار .

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.

عيار 21 يسجل 3490 جنيها.

عيار 18 يسجل 2991 جنيها.

الجنيه الذهب 27920 جنيها.

سعر الذهب العالمي يواصل الصعود

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال جلسة الأمس، عقب قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير ليبدأ دورة خفض الفائدة وتخفيف السياسة النقدية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 2585 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2559 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2582 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس شهد الذهب تذبذب كبير بسبب تقلبات الأسواق عقب قرار البنك الفيدرالي، فقد ارتفع في البداية وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2600 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى الهبوط ليسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2546 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأمس عند المستوى 2559 دولار للأونصة.

بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة بخفض أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء لتصل أسعار الفائدة إلى 5.00%، وقال رئيسه جيروم باول إنه يهدف من هذا الخفض الكبير إلى إظهار التزام البنك بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.