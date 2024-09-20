ممنوع الضرب والالتزام بالزي.. 10 ضوابط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وضعت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ضوابط للطلاب وتهيئة الأجواء لهم لانتظام العملية التعليمية.

ضوابط العام الدراسي الجديد

الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها

مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها

تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس

الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس

حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم

الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض

منع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا

متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة

التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية