ضبط 5 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 23 سنة بطلق ناري أسفل الأذن اليسرى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "نديم . م . ا . م" 23 سنة عامل مصاباً بطلق ناري أسفل الأذن اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته "محمد . ا . ح . م" 34 سنة حاصل على دبلوم صناعي .

وطرف ثان " أحمد . ا . ت . ب" 22 سنة عامل ونجلي عمومته "حلمي . ف . ح . ب" 22 سنة عامل و"تحسين . ع . ف . ت" 18 سنة عامل الطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي سائق توك توك في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ملاكي حال عبوره الطريق وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "فيصل . م . ع . س" 44 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "عمر . ع . ا . ع" 25 سنة سائق توك توك يقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفـي "محمد . ع . ا . ع" 31 سنة سائق يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .