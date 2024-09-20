سيارة ملاكي تنهي حياة سائق توك توك بجرجا

لقي سائق توك توك في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ملاكي حال عبوره الطريق وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "فيصل . م . ع . س" 44 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "عمر . ع . ا . ع" 25 سنة سائق توك توك يقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفـي "محمد . ع . ا . ع" 31 سنة سائق يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيسر نتج عنه مصرع شخص بالمعاش يقيم بدائرة مركز سوهاج وإصابة سائق السيارة في منتصف العقد الخامس من العمر وطالب كان برفقتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة والمصابين لمستشفى جهينة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "علاء . ع . ت . ا" 45 سنة سائق يقيم دائرة مركز سوهاج بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة "كامل . ع . ا . ا" 63 سنة بالمعاش يقيم دائرة مركز سوهاج وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جهينة المركزي وإصابة كلاً من :- قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومستقل السيارة "حسن . ع . م . ع" 18 سنة طالب يقيم بذات الناحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى جهينة المركزي وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .