نادى الفيوم يكرم 536 لاعب ومدرب خلال حفل ختام النشاط الرياضى

أقام نادى محافظة الفيوم الرياضى، احتفالية مساء الخميس لختام النشاط الرياضى للعام 2024 - 2023 حضره جمع كبير من الرياضيين لاعبين ومدربين وأسرهم و اعضاء الجمعية العمومية بالنادى .

وقال حازم طه نائب رئيس مجلس ادارة النادى، إن مجلس إدارة النادى حرص على الاهتمام بالرياضة والرياضيين ودعم المتميزين منهم، مشيرا إلى عمليات التطوير المستمرة التى شملت كافة الملاعب والمرافق الخدمية، و الدعم المتواصل للموهوبين، موضحا ان التطوير جاء ضمن خطط مدروسة وحققت نتائج جيدة.

بدأ الاحتفال، بالسلام الجمهورى، ثم نلاوة من ايات الذكر الحكيم للطالب يوسف عمرو، وتوالت فاعليات الاحتفال الذى قدمه الدكتور عاصم خميس، ونيره خالد. وشهد الاحتفال 3 عروض رياضية مثيرة للاعبي الكاراتية ، والجمباز والجودو وأشرف على العروض الدكتور مالك سليمان مدير النشاط الرياضى.

تكريم المتميزين

وتم خلال الاحتفال تكريم عدد كبير من المدربين واللاعبين، و سلم نائب رئيس مجلس الادارة، و احمد عبد الباسط امين الصندوق، والدكتور طارق السواح، و اسلام جاير عضو مجلس الادارة، وأحمد على مسعود عضو مجلس الادارة، وأيمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، دروع التميز وشهادات التقدير للمكرمين ، كما حضر الاحتفال، الدكتور محمد فهمى ، و الحاج سيد الطيب وكابتن عنتر جاد

شمل التكريم، 54 مدرباً و 482 لاعب ولاعبه من المتفوقين رياضياً بإجمالى 536 و تم تكريم 19 من لاعبى كرة اليد مواليد 2006، و 10 لاعبين من مواليد 2004 وً 20 لاعب من مواليد 2008 و 34 من فرق كرة الطائرة بنين، و 26 من فرق التنس الأرضى كابتن سيد ، و 23 من التنس الأرضى " كابتن حسام، و 32 لاعب من فرق الكاراتيه قطاع بطولة ، و 16 لاعب من الكاراتيه قطاع ممارسة، و 34 لاعب من فرق كاراتية ذى الهمم قطاع بطولة، و 40 لاعب من التايكوندو قطاع بطولة ، و 19 لاعب تايكوندو ممارسة ، و 18 لاعبة من فرق الجمباز ، و 10 لاعبات من فرق كرة بدنيات قطاع ممارسة ، و 41 لاعبة من الكرة الطائرة قطاع ممارسة ، و 46 لاعب من الجودو قطاع ممارسة، و 12 لاعب من لعبة الملاكمة قطاع ممارسة ، و 10 لاعبين من الدراجات قطاع بطولة، و 14 لاعب كرة قدم ، و 36 لاعب من الاسكواش قطاع ممارسة، و 32 لاعب كرة السلة قطاع ممارسة

كما تم خلال الاحتفال تكريم فرق كرة اليد كل من - تامر عبدالمقصود - سيد حسن سيد- محمود محمد عبدالتواب - حازم عبد المقصود - عصام عنتر احمد - محمد ابراهيم مصطفي - شادي وصفي - امنة رضا. والكرة الطائرة مؤمن عبدالله محمود - هشام محمود - نبيل عزت محمد - اسلام عماد - الشيماء حمدي بكري - الشريف محمد احمد. وكرة القدم- الدكتور احمد عبدالباقي - وليد جلال و كرة السلة- محمد عبدالصمد علي والكاراتيه محمد رجب محمد - محمد السيد ابوسريع - عاصم السيد قرني -مختار عبدالعظيم - مصطفي صايم عبدالتواب.

كما تم تكريم لاعبى ومدربى التايكوندو - عويس عبدالنبي - صلاح ابو حامد - احمد مصطفي عبدالحكيم و "الملاكمة " جمال راغب بدر - "و الجودو " احمد هاشم - "و اسكيت" ندي محمد علي - " و الكونغ فو- "مصطفي كمال احمد، و "الاسكواش:- " عمرو يونس - ادهم احمد - احمد سمير- شيماء مدحت -سامر محمد و ً"التنس الأرضي "- سيد مبروك - حسام حجاج - احمد سيد مبروك - ايهاب شاهين و "فتنس اطفال" - احمد ايهاب محمد و "جيم سيدات" - سامية هشام محمودى "جيم رجال" هاني توفيق و " الجمباز"- عبدالله شحاتة - ولاء فاروق و " رفع الاثقال"- احمد احمد محمد سعد - جمال عبدالله و "الدراجات" - محمد فؤاد فتحي - محمد مظهر عبدالتواب و "العاب القو ي" - عبدالناصر الخولي و " مشرفين النشاط" محمد صالح عثمان - فايزة عبدالمنعم منصور - محمد خالد عمران.

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