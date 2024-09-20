بعد خفض سعر الفائدة..أسعار النفط تغلق تعاملاتها الأسبوعية بشكل مرتفع

وفقا لرويترز

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، وأغلقت تعاملاتها بشكل مرتفع للأسبوع الثاني على التوالي بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض المخزونات العالمية.

ووفق لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.3% هذا الأسبوع، بعد أن كانت تتداول منخفضة 19 سنتا أو 0.3% عند 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

وسجل الخام الأميركي، الذي ارتفع ستة سنتات إلى 72.01 دولار للبرميل، مكاسب أسبوعية بلغت 4.8%.



خفض أسعار الفائدة علامة على ضعف سوق العمل الأمريكي أم يعزز النشاط الاقتصادي

وكان البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على ضعف سوق العمل الأميركية.



مخزونات الخام في امريكا هبطت إلى أدنى مستوى في عام

فيما أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام من النفط في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، هبطت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي.

وقال محللون، أمس الخميس إن عجز سوق النفط الموسمي بنحو 400 ألف برميل يوميا سيدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل خلال الربع المقبل، لكنهم أضافوا أن الأسعار قد تنخفض في عام 2025.



تباطأ إنتاج المصافي في الصين للشهر الخامس

وكان الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد الصيني يثقل كاهل الأسعار، حيث تباطأ إنتاج مصافي النفط في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.

كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر الشهر الماضي، كما تراجعت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.

تأثر أسعار النفط بتصاعد توترات الشرق الأوسط



كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فقد انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية يوم الأربعاء في أعقاب انفجارات مماثلة لأجهزة النداء في اليوم السابق.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز التجسس الإسرائيلي الموساد هو المسؤول عن الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الهجمات.