غداً السبت.. بدء الدراسة فى 81 مدرسة بالفيوم

أكدت الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن الدراسة ستبدأ غدا السبت فى 81 مدرسة بالمحافظة من بين 2253 مدرسة فى الفيوم وان باقى المدارس ستبدأ الدراسة بها يوم الاحد، مشيرة إلى أن دخول المدارس بشكل تدريجى بحيث يبدأ تلاميذ وطلاب الصفوف الاول والثانى الابتدائى والاول الاعدادى والاول الثانوى يوم الاحد والثالث والرابع الابتدائى والثانى الاعدادى والثانى الثانوى يوم الاثنين والخامس والسادس الابتدائى والثالث الاعدادى والثانوى يوم الثلاثاء .

الاستعداد للعام الدراسى

وفى وقت سابق عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع طارئ ، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية ، و محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، ومديري الإدارات التعليمية ، ومديري المراحل ، ورؤساء الأقسام ، وموجهي المواد الأساسية ، ومسئولى مركز المعلومات والإحصاء، وذلك بمسرح ديوان المديرية.

أكدت وكيل الوزارة ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد وانضباط العملية التعليمية لتقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة ، وضرورة تجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل. ، وتوزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد ،والتأكيد على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها. وتنفيذ مجموعات التقوية، ودراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.

كما تم التشديد على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة. والدور الهام لمدير مدير المدرسة ، حيث أنه مسئول عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة وكذلك التعامل مع أولياء الأمور. و حل مشكلات الكثافة والعجز فى المعلمين، وتفعيل مجموعات التقوية، وإدارة متميزة للمدرسة، وذلك من أجل نجاح وانضباط العملية التعليمية.

كما أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الفيوم، والانضباط في العمل ، وإعداد وتعليق قوائم الفصول الدراسية في اسرع وقت، والانتهاء أيضا من ميكنة جداول الحصص للمعلمين ، كما أشارت إلى أن لجان المتابعة الوزارية ستتابع بشكل مكثف كافة التعليمات الوزارية بهذا الشأن .