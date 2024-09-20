الجمعة 20 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أمريكا تستبعد اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

بايدن
بايدن

استبعد مسؤولين أميركيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

 

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميتهم.

 

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

 

 

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