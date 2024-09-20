للانش البوكس| طريقة عمل ساندويتش الحمص بالخضروات الصحي

ساندويتش الحمص بالخضروات هو خيار ممتاز للوجبات المدرسية، لأنه يجمع بين النكهة الرائعة والفوائد الصحية، ويجمع هذا الساندويتش بين الحمص الغني بالبروتين والألياف والخضروات الطازجة، مما يجعله وجبة مغذية ومشبعة.





طريقة عمل ساندويتش الحمص بالخضروات

المكونات:

- 1 كوب حمص مسلوق (يمكن استخدام المعلب بعد شطفه وتصفيته)

- 2 ملعقة طعام طحينة

- 1 ملعقة طعام عصير ليمون

- 1 فص ثوم مهروس

- 2 ملعقة طعام زيت زيتون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1 خيار، مقطع شرائح رفيعة

- 1 جزر، مقطع شرائح رفيعة

- 1 فلفل ملون، مقطع شرائح رفيعة

- أوراق خس طازجة

- خبز الحبة الكاملة أو خبز التورتيلا





طريقة التحضير

تحضير الحمص:

- في محضرة الطعام، ضعي الحمص، الطحينة، عصير الليمون، الثوم، وزيت الزيتون. اخلطي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة.

- أضيفي الملح والفلفل حسب الذوق، واخلطي مجددًا.





2. تحضير الخضروات:

- اغسلي الخضروات جيدًا وقطعيها إلى شرائح رفيعة.





3. تجميع الساندويتش:

- افردي طبقة من خليط الحمص على شرائح الخبز أو التورتيلا.

- أضيفي شرائح الخيار، الجزر، الفلفل، وأوراق الخس فوق الحمص.

- غطي الساندويتش بشريحة أخرى من الخبز أو لفيه بتورتيلا.





4. التقديم:

- قطعي الساندويتش إلى نصفين أو أرباع، وضعيه في صندوق الانش بوكس.





فوائد ساندويتش الحمص بالخضروات

1. غني بالبروتين والألياف:

- الحمص مصدر ممتاز للبروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم صحة الجهاز الهضمي.





2. فيتامينات ومعادن:

- الخضروات الطازجة توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين A، C، والبوتاسيوم.





3. صحة القلب:

- زيت الزيتون يحتوي على الدهون الصحية التي تدعم صحة القلب وتقلل من الالتهابات.





4. التحكم في الوزن:

- هذا الساندويتش منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مكونات مغذية، مما يجعله خيارًا جيدًا للتحكم في الوزن.





5. سهولة التحضير:

- سهل التحضير ويمكن تخزينه في الثلاجة، مما يجعله خيارًا عمليًا ومناسبًا للانش بوكس.





ساندويتش الحمص بالخضروات هو خيار مثالي للوجبات المدرسية، حيث يجمع بين النكهة المميزة والفوائد الصحية. تحضيره سهل ومناسب للأطفال، ويزودهم بالعناصر الغذائية الضرورية طوال اليوم.