الجمعة 20 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل ترفع درجة التأهب وتلغي الدراسة في الشمال

مستوطنات الشمال
مستوطنات الشمال

ألغت إسرائيل الدراسة في شمال فلسطين، ورفعت درجة التأهب القصوى واستنفار للإسعافات، وطلبت من المتواجدين في ميرون المغادرة فوراً ، حسب وسائل إسرائيلية.

 

البقاء بالقرب من المناطق المحمية

وطالب الاحتلال الإسرائيلي سكان عدة مستوطنات منها، صفد وروش بينا ومنطقة ميرون وكريات شمونة والمطلة والجليل الأعلى، بالإضافة إلى سكان هضبة الجولان - من كتسرين إلى الشمال - البقاء بالقرب من المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وتتوقع إسرائيل رد قوي من حزب الله في لبنان، بعد عملية التفجيرات الإلكترونية الأخيرة، والتي اسفر عنها عدة قتلى ومئات المصابين.

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