النقيب العام يكرم المتفوقين من أبناء المحامين بالإسكندرية

شارك ستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم الخميس، في احتفالية تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء المحامين بالإسكندرية، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين بجليم، بحضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وفي كلمته، قدم الأستاذ عبدالحليم علام التهنئة لأولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، معبراً عن اعتزازه بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام.

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

وقال النقيب العام: «لدينا اليوم احتفاليتين؛ الأولى هي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والثانية هي تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين».

وأضاف نقيب المحامين: «نعتز بوجودنا داخل نادي المحامين بجليم الذي شهد خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من الزملاء عليه من شتى أنحاء الجمهورية، فهو يعد فخراً لكل محامي مصر».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية



وتابع: «رأيتم خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، انتفاضة النقابة واعتراضها على عدد من المواد التي بها عوار، وأعيد مناقشة كافة المواد المعترض عليها وتمت الموافقة على أغلب هذه المواد».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن ذلك إن دل فإنه يدل على وجود مجلس يحترم جمعيته العمومية، ويحرص كل الحرص على مصلحة المحامين، والنقابة.



ونفى نقيب المحامين ما أثاره البعض بشأن اعتذار النقيب ومجلس النقابة للجنة التشريعية، بشأن البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، مردفًا: «لا يوجد كلمة من النقيب والمجلس تعبر عن هذا الاعتذار، ومن لديه دليلًا على ذلك الاتهام فليخرجه».

مناقشات اللجنة التشريعية

واستكمل: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة متضمنة اعتراضات النقابة على عدد من المواد لإعادة مناقشتها».

وأكد الأستاذ عبد الحليم علام، أنه تم تحقيق مكاسب حقيقية من التعديلات التي تقدمت بها النقابة، متابعًا: «لنا حقوق وحصلنا عليها بالود، والمسألة ليست بالعنترية».



واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «نحرص على حقوق الزملاء ونتمسك بها دون هدف شخصي، ونعمل لصالح المحامين بجد واجتهاد ابتغاء مرضات الله».