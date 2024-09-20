تفاصيل 17 عملية نفذها حزب الله ضد الاحتلال الخميس

نفذ حزب الله يوم الخميس 17 عملية عسكرية ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

ملخص عمليات حزب الله يوم الخميس:

1- الساعة 7:45 استهداف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل ‏مباشر وإيقاع عدد من القتلى والجرحى فيها.

2- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا واصابت أهدافها بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا.

3- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في بيت ‏هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة، كردٍ ‏على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا.

4- الساعة 13:25 استهداف موقع راميا بقذائف ‏المدفعية.

5- الساعة 13:30 استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

6- استهداف ثكنة زرعيت للمرة الثانية بصلية صاروخية.

7- الساعة 14:40 استهداف موقع حانيتا ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- استهداف ‏ثكنة ميتات بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

9- استهداف ‏ثكنة ميتات الشوميرا من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

10- استهداف مقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

11- الساعة 19:35 استهداف موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

12- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة، كردٍ ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

13- الساعة 19:00 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

14- استهداف ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

15- استهداف ثكنة ‏ادميت بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

16- استهداف ‏مقر قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان براجمة صاروخية، كردٍ على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة ‌‏الناقورة ‏وإصابة مدنيين.

17- استهداف موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.