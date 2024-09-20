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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أجهزة اتصالات حزب الله كانت ملغومة بمتفجرات.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية، بخصوص انفار أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بحزب الله في لبنان هذا الأسبوع، أوضحت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد.

 

وقالت الرسالة التي أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيقات في الأجهزة الملغومة، إن السلطات كشفت أن الأجهزة، التي شملت أجهزة اتصال بيجر وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى، تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى الأجهزة.

 

وأكدت البعثة في لبنان مسؤولية إسرائيل عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.

 

اجتماع مجلس الأمن الدولي

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة لمناقشة التفجيرات، الجمعة.

وأسفرت الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها عناصر حزب الله عن مقتل 37 وإصابة نحو 3 آلاف.

 

إسرائيل لم تعلق مباشرة على الهجمات، لكن عدة مصادر أمنية قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها.

 

وأقرّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بأن حزبه تعرض لضربة "كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخه، متوعدا إسرائيل بـ"حساب عسير" بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة الاتصال. 

 

 

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