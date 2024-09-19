يونس: هذا الثلاثي يصنع الفارق مع الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، ثقته في لاعبي القلعة البيضاء خلال مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.

وقال يونس في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوزيه جوميز قادر على تطوير اللاعبين خلال الفترة المقبلة، والمدري البرتغالي يستطيع الوقوف على الطريقة الفنية الأفضل لمباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "الانتصارات المتتالية والأداء الجمالي يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم والجماهير أيضا، وزيزو وعبدالله السعيد وشيكابالا يصنعون الفارق مع الزمالك".

وأوضح: "الهدوء والتركيز سيكون عامل الحسم أمام الشرطة الكيني، ومجلس إدارة الزمالك يقوم بمجهود غير عادي من أجل الحفاظ على تاريخ النادي".

وتابع: "إيقاف القيد لنادي بقيمة الزمالك أمر صعب، وشكرا للمجلس على انهاء تلك الأزمة أكثر من مرة، والفترة الحالية هي مرحلة الدعم والمساندة للفريق والنادي".