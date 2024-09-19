كشف المرتزق الأمريكي، مالكولم نانس، الذي قاتل في أوكرانيا، طريقة اجتذاب كييف أشخاصًا غير مستقرين وخطرين للقتال إلى جانبها.

وقال المرتزق لوسائل إعلام أمريكية إنه "بعد عام 2022، حاولت الحكومة الأوكرانية بناء دفاعاتها الخاصة بسرعة، مما أتاح الكثير من الفرص لشخصيات غير مستقرة مثل روث (المتهم بأحداث محاولات اغتيال ترامب) للمشاركة، أو مجرد كسب المال".

وأضاف نانس أنه لم يكن ينبغي على كييف أن تسمح للعديد من المرتزقة وممثلي المنظمات غير الحكومية بدخول أوكرانيا.

مطلوبون بتهمة القتل ويعانون من أمراض عقلية

وتحدث عن حالات ذهب فيها أشخاص مطلوبون بتهمة القتل ويعانون من أمراض عقلية للقتال من أجل أوكرانيا.

ويذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت أمس الأحد، عن وقوع "إطلاق نار على مقربة" من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية.

واعتقلت شرطة مقاطعة مارتن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار "ريان ويسلي روث"، البالغ من العمر 58 عاما، حيث كان مختبئا في الأدغال، مؤكدة أنه يتمتع بسجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود.