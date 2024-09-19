YouTube يعرض إعلانات عند إيقاف مقاطع الفيديو مؤقتًا

لقد وجدت Google طريقة أخرى لتحويل أنظارك إلى أموال: من خلال تحويل مقاطع فيديو YouTube المتوقفة مؤقتًا إلى عقار جديد للإعلانات. أخبر مدير اتصالات YouTube The Verge أنهم رأوا "ردود فعل قوية من المعلنين والمراجعين" منذ "طرح إعلانات الإيقاف المؤقت لجميع المعلنين".

بدأ YouTube لأول مرة في النظر في استخدام الإعلانات على شاشات الإيقاف المؤقت في عام 2023 مع معلنين محددين. أعلن كبير مسؤولي الأعمال في Google فيليب شيندلر في أبريل الماضي أن المعلنين أحبوا مفهوم الإعلان الجديد. لا يشعر مشاهدو YouTube بالحماس تجاه الفكرة.

نشر مستخدمو Reddit لقطات شاشة لإعلانات شاشة الإيقاف المؤقت الجديدة والقول إنهم غير راضين عن الإعلانات هو أقل ما يقال هذا العام.

لا تظهر الإعلانات الجديدة على الموقع الإلكتروني فقط. تظهر الإعلانات أيضًا عند إيقاف مقاطع الفيديو مؤقتًا على تطبيق YouTube للجوال، وفقًا لآخرين على الموقع.

إعلانات شاشة الإيقاف المؤقت ليست مفهومًا جديدًا. تعرض خدمات البث مثل DirecTV من AT&T وHulu إعلانات عند إيقاف الشاشة مؤقتًا إذا كان لديك إحدى خطط الاشتراك ذات المستوى الأدنى. تعرض بعض منتجات أمازون مثل أجهزة Fire اللوحية أيضًا إعلانات على شاشة القفل وأعلنت أمازون في مايو الماضي أنها تخطط لتوسيع عروض مساحة الإعلانات الخاصة بها لأجهزة غرفة المعيشة، وفقًا لمدونة أمازون الرسمية.