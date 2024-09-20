محاضرات وورش فنية ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، استمرارا لاحتفالات المولد النبوي الشريف، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة الفرعية.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية ثقافية فنية تضمنت محاضرة بعنوان "سيرة الرسول بأقلام فلاسفة العرب" شارك فيها كل من الأديب أحمد قرني والشيخ أحمد طه عبد التواب بمديرية أوقاف الفيوم.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، وتحدث الشيخ أحمد طه عن سيرة الرسول الكريم، قائلا: كان الرسول رؤوفا رحيما يزور المريض والفقير، وكان صادقا أمينا، وقد اصطفاه الله تعالى وكرمه على العالمين.

من جهته، تحدث الأديب أحمد قرني عن سيرة الرسول قائلا إننا نحتفل هذه الأيام بميلاد نور الإنسانية الذي كانت رسالته رسالة سلام ومحبة، رسالة المساواة بين البشر جميعا في مجتمع لا يعرف المساواة، بل يفرق بين السادة والعبيد، بين الأغنياء والفقراء، وبين الرجل والمرأة، وجاءت رسالة الإسلام لتهدم تلك الأعراف القبلية الظالمة وتنسف تلك المعتقدات الفاسدة.

وأضاف "قرني" هكذا يرى فلاسفة وكتاب الغرب النبي الأعظم تأثيرا في العالم؛ وقال الزعيم الهندي "المهاتما غاندي" أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر، ولم يكن ذلك بالسيف بل كان مع بساطة الرسول، وصدقه في الوعود، أما الفيلسوف الألماني "يوهان جوته" فيقول: بحثت عن مثل أعلى للإنسان عبر التاريخ فوجدته النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تناول العالم الأمريكي مايكل هارت في كتابه "الخالدون المئة" وضع الرسول على رأس هؤلاء العظماء، نورا للعالمين ورسالة الحب والسلام للبشرية.

ورش رسم حول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بثقافة الفيوم

واستمرارا لفعاليات الحفل المقام بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، أقيمت ورشة رسم حول مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تدريب مها مصطفي أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال مواهب المكتبة تدريب الفنان أميل الفنس، قدموا خلالها عددا من الأغنيات الجماعية منها "محمد نبينا، قمر سيدنا النبي"، أعقبه توزيع شهادات تقدير للموهوبين والمتميزين في النشاط الفني بالمكتبة خلال الإجازة الصيفية.