رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بالشيوخ الجدد بالأقصر لمتابعة استعدادات العام الدراسي

اجتمع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بشيوخ المعاهد الجدد بمنطقة الأقصر الأزهرية، الخميس، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وكان في استقبال فضيلته السيد أحمد عبادي أحمد قناوي الوكيل الثقافي للمنطقة والسيد حسن محمد أحمد علي مدير إدارة التنسيق ولفيف من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية .



جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عوده عواد مدير الإدارة العامة للجامع الأزهر، والدكتور محمد عبد العاطي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.



وخلال اللقاء، شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب.



كما أكد على أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.