ورشة للمخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إقامة ورشة إخراج سينمائى للمخرج الكبير علي بدرخان، أثناء فعاليات الدورة الـ 40 للمهرجان.

والمخرج على بدرخان ولد بالقاهرة سنة 1946، وتخرج فى المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب فى استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين. أخرج بدرخان أول فيلم طويل له (الحب اللى كان) فى سنة 1973، وأخرج بعدها عددا من الأفلام الهامة منها "الكرنك، شفيقة ومتولى، الجوع، الراعي والستات"، وأخرج أول أفلامه (الحب اللى كان) وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تقام الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.