المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على شقيقه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل، لاتهامه بالتعدى بالضرب على شقيقه بعصا، مما تسبب له في عاهة مستديمة بشبرا الخيمه ثان بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسه المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكانت النيابة العامة احالت المتهم: "علي م م إ س" ٤٤ سنة - عريف شرطة - مقيم ش يوسف العجلاتي ميدان بهتيم ثان شبرا القليوبية، في القضية رقم ٣٤٩٨٨ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا والمقيدة برقم ٤٢٨٢ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية ضرب المجني عليه "مصطفى محمود منطاوي ابراهيم"، عمداً إثر خلاف سابق بينهما، فما إن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بأداة " آت وصفها، فأحدث إصاباته بيده اليسرى والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برونها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "عصا" دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.