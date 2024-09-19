لعشاق التجديد| طريقة عمل كريب محشي كنافة بصوص الفستق

الـ كريب هو من الأطباق الشهية والمحبوبة حول العالم، إذ يتميز بسهولة تحضيره وإمكانية حشوه بأنواع مختلفة من المكونات الحلوة والمالحة. وفي هذه الوصفة، نقدم لكم طريقة مبتكرة لتحضير "كريب محشي كنافة بصوص الفستق"، وهي وصفة تجمع بين طراوة الكريب ونكهة الكنافة المحببة، مضافاً إليها صوص الفستق اللذيذ، لتصبح الحلوى المثالية لمحبي الحلويات الشرقية بلمسة عصرية.





طريقة عمل كريب بالكنافة وصوص الفستق

المكونات:

لتحضير الكريب:

- 1 كوب دقيق

- 2 بيضات

- 1 كوب حليب

- 1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 2 ملعقة كبيرة سكر

- رشة ملح





للحشوة:

- 200 جرام كنافة (محمصة ومفتتة)

- 1/4 كوب زبدة مذابة

- 1/4 كوب سكر

- 1/2 كوب حليب مكثف محلى





لصوص الفستق:

- 1/2 كوب فستق مطحون

- 1/4 كوب حليب مكثف محلى

- 2 ملعقة كبيرة زبدة فستق

- 1/4 كوب كريمة





طريقة التحضير:

لتحضير الكريب:

1. في وعاء، اخفق البيض مع الحليب والفانيليا جيداً.

2. أضف السكر، الدقيق، ورشة الملح تدريجياً، واستمر بالخفق حتى تحصل على عجينة ناعمة.

3. سخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنها بقليل من الزبدة.

4. اسكب مقداراً مناسباً من خليط الكريب في المقلاة، واطهِه حتى تصبح الحواف ذهبية، ثم اقلبه واتركه لثوانٍ معدودة.

5. كرر العملية حتى تنتهي من العجينة.





لتحضير الحشوة:

1. حمص الكنافة في مقلاة مع الزبدة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

2. أضف السكر والحليب المكثف المحلى، وامزجهم جيداً حتى تتجانس المكونات.





لتحضير صوص الفستق:

1. في قدر صغير، اخلط زبدة الفستق، الحليب المكثف، الكريمة، والفستق المطحون.

2. سخن المزيج على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتماسك الصوص.





للتقديم:

1. ضع ملعقة من حشوة الكنافة داخل كل كريب، واطوِه بالشكل الذي تفضله.

2. اسكب صوص الفستق على الكريب المحشي وزينه بالفستق المطحون.