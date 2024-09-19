المحكمة تحدد جلسة طعون طلاب المدارس الدولية لإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

حددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 23 أكتوبر المقبل، لنظر عشرات الطعون القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، نيابة عن أولياء أمور طلاب المدارس الدولية الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية، طعنا على قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024 فيما تضمنه من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي الاعتباري لشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية بواقع 20% من المجموع الكلي، وإلزام الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحان في تلك المواد تنظمه الوزارة، حتى تتم معادلة الشهادة الدولية واعتمادها من قبل الوزارة كشرط للالتحاق بالجامعات الحكومية.

طعون طلاب المدارس الدولية لإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

وطعن عمرو عبدالسلام علي قرار وزير التربية والتعليم، بمخالفته لأحكام الدستور والقانون وصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره وتعارضه مع طبيعة الشهادات الدولية التي تمنحها جهات الاعتماد الدولية.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات.

وتابع أنه تعدى على اختصاص وسلطات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لصدور القرار دون موافقة المجلس، بما يحيل القرار المطعون فيه إلى إجراء غير مشروع يهوي به إلى درك الانعدام.

وتابعت الدعوى: كما أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص بشان إضافة أي مواد او مقررات دراسية، تحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية سواء داخل مصر أو خارجها.