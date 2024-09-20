التعاقد مع معلمي المرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المعلمين الناجحين في المرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم.

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، بداية الأسبوع القادم.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على زيادة أعداد المقبولين بمدرسة التمريض بالداخلة

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أعلن عن صدور موافقة وزارة الصحة والسكان على طلب المحافظة بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بمدرسة التمريض بمركز الداخلة؛ وذلك لتغطية احتياجات وحدات الإدارة الصحية بالداخلة من أطقم التمريض.

وأشار "الزملوط" إلى أنه تم زيادة عدد المقبولين إلى 60 طالبًا وطالبة مقسمين على فصلين (بنين - بنات) بدلًا من فصل واحد، على أن تجرى اختبارات قبول الطلاب الجدد وفقًا للأعلى مجموعًا من قائمة الانتظار، وذلك يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 بمقر مدرسة التمريض بمدينة موط.

وفي سياق آخر تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فعاليات المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان " بقرى ومراكز المحافظة.

شملت فعاليات اليوم توزيع شنط مستلزمات مدرسية على الأطفال بالميادين الرئيسية من خلال فرق المبادرة الميدانية، بالإضافة إلى فعاليات فرع المجلس القومي للمرأة، والتي شملت تنفيذ جلسات "الدوار" بقرى مركزي الخارجة وباريس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالوادي الجديد والتي ترتكز على محوري التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية والتدخل الثقافي التوعوي والتعليمي. وتنفيذ لقاءات توعوية بالمشاركة مع القوافل الثقافية التي ينفذها فرع ثقافة الوادي الجديد بمركز شباب عدن بمركز باريس.

وقامت مديرية الثقافة بتنفيذ قوافل ثقافية بقرى مركز باريس شملت عروض فنية وورش فنون تشكيلية و عرض لإنجازات الدولة المصرية ومعرض بيع كتب بأسعار رمزية، وفي الوحدة المحلية لمركز الخارجة تم الدفع بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات الوحدة المحلية لأهالي قرى المنيرة.

وفي قطاع الأزهر الشريف تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بالقطاع في مجال تنمية مهارات الحاسب الآلي، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وفي ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم الإرشاد للمزارعين بقرى أسمنت بمركز الداخلة والتي قامت بفحص وعلاج 156 رأس ماشية ودواجن.