مواعيد عرض مسلسل برغم القانون وقنوات العرض

تواصل حلقات المسلسل الاجتماعي الجديد برغم القانون في تصدر المشهد الدرامي لخريف 2024، والذي يذاع على قناة ON TV ومنصة شاهد الترفيهية.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل “برغم القانون”، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.

تأتي أحداث مسلسل برغم القانون خلال 30 حلقة حول ليلة التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.