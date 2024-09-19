نائب وزير الخارجية يشارك باجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب على غزة

شارك السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج – نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي – في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب علي غزة.

وعقد الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا، ووزير الدولة للشئون الخارجية القطري، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي الاجتماع والذي يسبق بدء أعمال الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق تنسيق الجهود الهادفة لوقف العدوان علي غزة، والعمل علي إيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيش فيها، وسبل وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلي جانب مناقشة سبل السيطرة علي تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، فضلاً عن التباحث بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لتشجيع أكبر عدد من الدول علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

هذا، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بنشاط مكثف خلال أعمال الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة تحقيقاً للأهداف المشار إليها، وسعياً نحو الانتقال إلي مسار سياسي فعال وذي مصداقية للتوصل إلي حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.