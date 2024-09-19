إحالة 149 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملات التموينية على المخابز والأسواق، مؤكداً أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكدأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 149 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، مقرراً إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم تحرير 108 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحاً أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز عدد 8 محاضر عدم اعطاء بون صرف وعدد 7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين وعدد 15 محضر تصرف في دقيق ( 75 شيكارة) وعدد 33 محضر عدم مطابقة للمواصفات و عدد 27 محضر نقص وزن ما بين ( 8-19 ) جم وعدد 7 محاضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد 1 محضر انتهاء من الانتاج وعدد 8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش وعدد 1 محضر تجميع بطاقات (102 بطاقه)وعدد ١ محضر عدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات والمحاضر عدد 23 محضر عدم إعلان عن الاسعار وعدد1 محضر سلع بدون فواتير وعدد 2 محضر تصرف في سلع تموينيه(بقيمة 10148 جنية) وعدد 8 محاضر عدم وجود شهاده صحية وعدد 1 محضر تبديد حرز بقيمة (150 كجم اسماك مملحه) وعدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وعدد 2 محضر تجميع سلع مدعمة(مواد بترولية) وتم التحفظ علي 68 اسطوانة غاز و200 لتر سولار و600 كجم جبنه مونزريلا و 12.5 طن مخلل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد محافظ الدقهلية، على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.