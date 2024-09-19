سوهاج الجديدة: توصيل كافة المرافق لمنطقة التوسعات ٧٣٥ فدانا



اعلن اليوم المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة انه تمت الموافقة على طرح اعمال تنفيذ شبكة الكهرباء للجهد المنخفض والمتوسط والانارة لمنطقة التوسعات ٧٣٥ فدان .

ياتى هذا استمرارا للجهود المبذولة وحرص سيادته على اعمار المدينة وجذب السكان اليها بمختلف مستويات الاسكان واستكمالا لتطوير منظومة الانارة وتوصيل خدمات الكهرباء للتوسعات الجنوبية.

و قام رئيس الجهاز بمتابعة إجراءات الموافقة على طرح اعمال تنفيذ شبكة الكهرباء للجهد المنخفض والمتوسط والانارة لمنطقة التوسعات ٧٣٥ فدان وجارى استكمال الاحراءات طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.