عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

سوهاج الجديدة: توصيل كافة المرافق لمنطقة التوسعات ٧٣٥ فدانا

بوابة الوفد الإلكترونية


اعلن اليوم المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة انه تمت الموافقة على طرح اعمال تنفيذ شبكة الكهرباء للجهد المنخفض والمتوسط والانارة لمنطقة التوسعات ٧٣٥ فدان .

ياتى هذا استمرارا للجهود المبذولة وحرص سيادته على اعمار المدينة وجذب السكان اليها بمختلف مستويات الاسكان واستكمالا لتطوير منظومة الانارة وتوصيل خدمات الكهرباء للتوسعات الجنوبية. 

و قام  رئيس الجهاز بمتابعة إجراءات  الموافقة على طرح اعمال تنفيذ شبكة الكهرباء للجهد المنخفض والمتوسط والانارة لمنطقة التوسعات  ٧٣٥ فدان وجارى استكمال الاحراءات طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

مواد متعلقة

حل مشكلة أزمة المواصلات بمدينة سوهاج الجديدة

رفع المخلفات والمرور على الأسواق التجارية بمدينة سوهاج الجديدة

جهاز مدينة سوهاج الجديدة: مركز خدمة عملاء VIP لكبار المستثمرين
الجريدة الورقية