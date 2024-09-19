وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى قنا العام

أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية موسعة داخل أقسام مستشفي قنا العام بهدف الوقوف علي سير العمل بها ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.

حيث بدأ بتفقد وحدة الغسيل الكلوي للكبار ومراجعة كل الحالات المرضية بالقسم، موجهاً الشؤون القانونية بالمستشفي في التوعية للمرضي بالقسم لحصولهم على بدل الانتقال ودعمهم في ذلك وخلال جولته الموسعة.

رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور محمد الديب مدير المستشفى، راجع الدكتور محمد الوجبات الغذائية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي ومدى احتوائها على السعرات الحرارية والغذائية المناسبة لهم، موجهاً بعمل إحصائية لحالات الطوارئ لمرضي الغسيل الكلوي.

هذا واستمع وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى المرضى بالقسم ومتطلباتهم الصحية موجهاً إدارة المستشفي بتقديم كل الدعم الطبي والنفسي لهم.

كما تفقد محطة معالجة المياة بوحدة الغسيل الكلوي وتشغيلها وفقاً لما هو مقرر مع تشكيل لجنة دورية لفحص عينات المياه بوحدة الغسيل الكلوي، مشدداً على توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم ودعم المرضي بالقسم في استخراج قرارات الغسيل، موجهاً العلاج علي نفقة الدولة واتخاذ اللازم نحو التسريع في استخراج القرارات.

وخلال جولته تفقد الدكتور محمد مطبخ المستشفي ومراجعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي مع التأكيد على حصول العاملين بالمطبخ على شهادات الأغذية الصحية اللازمة لهم، مشدداً على ضرورة توفير مستلزمات السلامة والصحة والمهنية بالمستشفي ومراجعتها بصورة كاملة.

كما راجع وكيل الوزارة المغسلة بالمستشفى للتأكد من تشغيلها والتزام العاملين بها بالتعامل السليم مع مفارش وأدوات الغسيل بما يمنع انتقال العدوي بين المرضى.

واستكمل الدكتور محمد جولته داخل أقسام المستشفى بتفقد قسم الأطفال المبتسرين وتشغيل الحضانات بكفاءة وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم والتعامل الصحيح مع الحالات بالقسم ومراجعة خدمات الصيدلة الإكلينيكية داخل القسم ومدي التنسيق بينهم وبين أطباء القسم، موجهاً بعمل مرجع لتوصيات الصيادلة الإكلينيكيين بالقسم وباقي أقسام المستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة المناظير الجراحية وألتقي بالأطباء بالقسم مشيداً بجهودهم المختلفة في الارتقاء بوحدة المناظير وأهميتها في تنفيذ الكثير من المناظير المختلفة، مشدداً على الانتهاء بصورة دورية من قوائم الانتظار، موجها بعقد العديد من الحلقات العلمية لأطباء المناظير ودعمهم بالجديد في علم المناظير.

كما راجع خلال جولته الموسعة بالمستشفي الحالات المرضية بالعناية المركزة وحالات الدخول ومدي إلمام الفريق الطبي بالحالة الصحية لكل مريض، كذلك قسم العناية المركزة للأطفال والتي تضم ١١ سرير عناية مركزة أطفال.

وأكد على الصيانة الدورية لأجهزة العناية المركزة وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان تشغيلها بصورة جيدة ، وخلال لقاءه مع مديرة بنك الدم الإقليمي حرص سيادته علي توفير فصائل الدم المختلفة ومشتقاته وفقاً للائحة المالية المقررة مع الحرص على التعاون المشترك بين المديرية وبنك الدم الإقليمي بما يعود بالنفع علي مصلحة المرضي، مؤكداً توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة لكل المترددين على منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة.