بداية المبادرة الرئاسية تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس

بدأت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» أولى فعالياتها الميدانية، بتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب قبل أيام من انطلاق العام الدراسى الجديد المقرر يوم 21 سبتمبر الجارى.

تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية، مع توزيع مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وكراسات وألوان وزجاجات مياه وأقلام وعدد من المستلزمات، وذلك فى إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئيسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب.

يأتى ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتى تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقا مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 - 2027.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قام بتدشين مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

.. و«العدل» تطلق قوافل طبية ضمن المبادرة



فى إطار مشاركة وزارة العدل فى مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، أطلقت وزارة العدل قوافل طبية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة والفيوم الابتدائية، للكشف عن أمراض الجهاز الهضمى والباطنة والسكرى والقلب والمناعة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، بالتعاون مع مستشفى مصر الدولى وعيادات تكنو كلينك ومركز مصر سكوب للمناظير، ومعامل ألفا والمختبر، وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل لـ٤٩٠ مواطنا من الموظفين والمترددين على تلك المحاكم.

