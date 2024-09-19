محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري المشاه

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع كفاءة كوبري المشاه أمام شارع المدير من نظافة ودهانات ضمن مبادرة ( أبدا بنفسك ) التي اطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصوره ، وفور علمه بتواجد الشباب بالشارع وقيامهم بأعمال النظافة والدهانات ذهب إليهم وقدم لهم الدعم المعنوي الكامل ووجه لحي غرب المنصوره بتقديم كافة الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها .



وقال المحافظ، إن هؤلاء الشباب أبناء المنصوره يستحقون مني كل تقدير واحترام لغيرتهم الشديدة وحبهم لمدينتهم وما اشاهده اليوم هو خير دليل علي ذلك أن أجد شباب يقوم بأعمال نظافة ودهانات دون أن يطلب منهم أحد ذلك .



وأكد اللواء مرزوق، علي أن المجتمع المدني وعلي رأسهم الشباب شريك أساسي مع الجهاز التنفيذي في عودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره ، مشيراً إلي أننا لن نستطيع العمل بدون المجتمع المدني وضرورة توعية المواطنين بالحفاظ علي نظافة الشوارع والميادين من خلال الإلتزام بوضع القمامة في أماكنها المخصصة .



وأشار المحافظ ، الي أن المنصوره عروس النيل تستحق منا جميعاً التعاون من أجل تحسين الصوره البصريه للمواطنين وصناعة الهويه البصريه لها ، من خلال تجميل الشوارع والميادين.



دعا كافة شباب المنصوره ورجال المجتمع المدني بالمشاركة في هذه المبادرة والتكاتف من أجل نظافة وتجميل شوارع وميادين المنصوره ، مؤكدا علي دعمه الكامل لهم ومشاركة كافة أجهزة المحافظة معهم .



كما أكد المحافظ، علي أن مدينة المنصوره لن تعود إلي سابق عهدها إلا بسواعد شبابها ومجتمعها المدني المحب لعروس النيل ، فبدون الشباب والمجتمع المدني لن تنهض مدينة المنصوره.