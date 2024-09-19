عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قائد حرس الثورة الإيراني لـ نصر الله: إسرائيل ستواجه ردًا ساحقًا

بوابة الوفد الإلكترونية

وجّه قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكّداً أن هذه الأعمال الإجرامية التي حدثت في لبنان "تأتي نتيجة ليأس الصهاينة من هزائمهم المتراكمة".

 

وندّد اللواء سلامي في رسالته للسيد نصر الله، بشدة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي، وترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من جراء العدوان وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

خبير أمن سيبراني: تفجير أجهزة حزب الله عملية استخباراتية غير اعتيادية (فيديو)

وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يشعر بالملاحقة وسلسلة عملياتنا ضده ستتواصل

 

كما شدّد على أن: "الصهاينة سيتلقون رداً ساحقاً من جبهة المقاومة، ما يؤدي إلى زوال هذا الكيان السفاك قريباً".

وتطرق إلى تأثير جبهة الإسناد في لبنان على كيان الاحتلال، قائلاً: "استهدفتم العمق العسكري والاستخباري للكيان المجرم على مدى عام، وتحديداً في عملية الأربعين"، موضحاً أنّ نتيجة لذلك "لجأ العدو الجبان إلى ارتكاب المجازر هارباً من المواجهة المباشرة مع المجاهدين ليؤخر زواله".

 

تفجير أجهزة اتصال واستهداف المدنيين لن يحقق أيّ نتيجة

وأكّد اللواء سلامي أن ما قام به العدو، يومي الثلاثاء والأربعاء من خلال تفجير أجهزة اتصال واستهداف المدنيين، "لن يحقق أيّ نتيجة"، مضيفاً: "أهنئكم نيابة عن الأخوة في حرس الثورة إلى مجاهدي الحزب على جهادكم المشرف في أشرف المعارك مع العدو".

 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تفقد قائد حرس الثورة في إيران، المصابين اللبنانيين الذين نقلوا إلى طهران بعد العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان. 

كذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال اليومين الماضيين، بلغت 37 شهيداً و2931 مصاباً.

 

 

 

مواد متعلقة

إسرائيل تشن هجمات على أهداف لـ"حزب الله" بلبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية

ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية ويؤكد عزيمته على الفوز بنيويورك

بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الأسلحة وطورت خصائصها استناداً إلى التجارب العسكرية

بعد خفض الفيدرالي الفائدة .. أسعار العملات المشفرة تُسجل رقمًا قياسيًا

البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً موجهاً إلى العمق الروسي

ميقاتي يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي

محمود عباس يشكر إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين

روسيا تستهدف البنية التحتية للمطارات الأوكرانية
الجريدة الورقية