صراع الخير والشر في العرض المسرحي قلب الكون بمهرجان مسرح الهواة

قدم على مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "قلب الكون" ضمن عروض مهرجان مسرح الهواة، في دورته العشرين دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حتى 21 سبتمبر الحالي.

العرض لجمعية بورسعيد للفنون المسرحية الإقليمية، تأليف أشرف عتريس، وإخراج أحمد السمان، ويقدم في إطار فلسفي من خلال دمج عناصر درامية وكوميدية، وتأتي قصته على لسان الراوي لترصد الصراع الأزلي منذ بداية الخليقة بين الخير (دانتي) والشر (الشيطان مينوف)، ومع التطور الدرامي يتضح أن "دانتي" هو من قام بتحضير وتجسيد شخصية الشيطان، وتتصاعد الأحداث.

"قلب الكون" أداء محمد عبد اللطيف، أحمد مندور، إبراهيم اللاوندي، ساندي شومان، سرينا شومان، إيهاب فوزي، دينا العتال، نور خميس، لامار العتال، ياسين السمان، أحمد فوزي، سيمون شومان، محمد العربي، رحمة فوزي، أحمد رحمو، أحمد عوض، محمود رشوان، علي سعد، أحمد حفني، سنيوغرافيا وإضاءة أحمد علي، مؤثرات جمال عقل، ومخرج مساعد هيثم متولي.

عن العرض ضمن فعاليات مهرجان مسرح الهواة قال الفنان محمد عبد اللطيف: أجسد شخصية "إبليس"، وعلى الرغم من أنها محورية إلا أنها تتداخل مع الشخصيات الأخرى الموجودة بالعرض، للتأكيد على فكرة الصراع المستمر عبر الزمن، مضيفا أن تجسيد شخصية "غزال"، الرجل القعيد، كان بمثابة تحديا كبيرا، للتعبير عن الخير المصطنع الذي أظهره غزال لإخفاء الشر الذي كان جزءا من طبيعته الأساسية.

تقول الفنانة نور محمد: أجسد شخصية "شريرة" للمرة الأولى، وكنت أخشى تلك التجربة رغم المشاركة في عدد من العروض المسرحية ببورسعيد، ولكني حظيت بدعم كبير من بطل العرض، وأتمنى لفريق العمل التوفيق .

ووجه إبراهيم اللاوندي، بطل العرض الشكر للقائمين على العرض المسرحي وكل من ساهم في تقديمه، موضحا أنه يجسد شخصية "دانتي" صاحب كتاب "الكوميديا الإلهية"، والتي من خلالها يتم سرد أحداث القصة.

قُدم العرض بحضور عبير الرشيدي مدير مهرجان مسرح الهواة، ولجنة التحكيم المكونة من الفنانين طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه.

ندوة نقدية

أعقب العرض في مهرجان مسرح الهواة ندوة نقدية أدارها د. محمد زعيمة، وشارك بها الناقد د. حسام أبو العلا، د.طارق عبد العزيز.

أشار "عبد العزيز" إلي أن العرض اعتمد على أسلوب "القصيد المسرحي"، وتم تقديم النصوص بشكل شعري، مما تطلب من الممثلين قدرة عالية على التعبير باستخدام الجسد والملامح.



وأشار إلى ضرورة تجديد المؤلف لفكرة الصراع بين الإنسان والشيطان وتقديمها بشكل غير تقليدي بما يتناسب مع تطورات الفكر البشري المعاصر، أما الدخان المستخدم خلال العرض فجاء بلا هدف واضح مما أثر على الاستمتاع بالمشاهدة.

ورأى الناقد محمد زعيمة أنه من الضرورة عدم المبالغة في الحزن أو الانكسار، موضحا أن الأداء الطبيعي هو الأكثر تأثيرا.

وعن الموسيقى قال جاءت متوافقة مع الأحداث الدرامية، معتبرا أن "قلب الكون" الأفضل من حيث الانضباط الموسيقى مقارنة بالعروض السابقة.

أما عن الصوت، أوضح أن هناك لحظات بد فيها صوت الشيطان ضعيفا، مما أثر على الأداء، مضيفا أن ضعف الصوت ليس بالضرورة تعبيرا عن التمثيل المتقن، مؤكدا في ختام حديثه ضرورة تحسين العناصر الفنية كالملابس والإضاءة، لتتناسب مع الأفكار المطروحة لتقديم حالة مسرحية متكاملة.

وقال الناقد حسام أبو العلا: جاء الإيقاع المسرحي بطيئا في بعض الأحيان ولابد من التفاعل الطبيعي مع الأحداث، فالإيقاع لا يرتبط بالصوت المرتفع، موجها بضرورة خروج الممثلين من تقمص الشخصية خلال تقديم التحية للجمهور.

مهرجان مسرح الهواة تتكون لجنته التحكيمية من الفنانين طارق الدسوقي، د.نبيلة حسن، د .وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ونجيب القاضي مقررا.

ويشارك في مهرجان مسرح الهواة هذا الموسم 11 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية.