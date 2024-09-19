رئيس ألمانيا يداعب بائعة سمك في الجيزة.. والسيدة ترسل له قبلة (شاهد)

عرض صحفي ألماني رافق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال زيارته لمصر مقطع فيديو على قناته بموقع يوتيوب لأبرز الأماكن التي زارها خلال الجولة التي استغرقت ثلاثة أيام.

وكان من ضمن الزيارة تفقد سوق أسماك جنوب الجيزة، مشروع التنمية العمرانية الألماني حيث قابل الرئيس شتاينماير بائعي الأسماك وحاورهم، ومنهم سيدة داعبها في نهاية الحوار الذي أشارت فيه إلى أنها تستقبل الأسماك طازجة من تاجر يجلبها من محافظة كفر الشيخ.

وكان الرئيس الألماني طرح عليها سؤالا نصه “هل تصطادين السمك بنفسك"، وختم حديثه لها قائلا مع ضحكة خفيفة “أتمنى أن تحققي ربحا جيدا اليوم من كثرة البيع”، لترسل له السيدة قبلة على الهواء مع ابتسامة.

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ويقول الصحفي في وصف الفيديو: “يرافق هذا الفيديو الرئيس الاتحادي شتاينماير في رحلته التي تستغرق ثلاثة أيام (من 10 إلى 12 سبتمبر 2024) عبر مصر”.

ويواصل : “يتم أخذ نقاط البرنامج المختلفة في القاهرة وما حولها بعين الاعتبار. وهو عبارة عن برنامج زيارات متنوع يعطي انطباعًا جيدًا عن البلاد وشعبها”.

وتهدف زيارة الرئيس الاتحادي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ولهذا السبب كان هناك وفد تجاري وثقافي أكبر.

وكانت آخر زيارة قام بها رئيس اتحادي ألماني كانت قبل حوالي 25 عامًا.

القاهرة بها أكثر من 20 مليون نسمة، ولهذا السبب يتم حاليًا بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة بسرعة قياسية.

وتدعم ألمانيا هذه المشاريع بتكنولوجيا السكك الحديدية من شركة سيمنز والمؤسسات التعليمية مثل الجامعة الألمانية الدولية.

تحظى الأماكن في المدارس الألمانية بشعبية كبيرة في مصر، ويقال أن أكثر من 400 ألف مصري تعلموا اللغة الألمانية بالفعل.

وهذا هو البرنامج الذي يظهر في الفيلم: 0:00 الوصول والسهرة الأولى 3:18 المدرسة الألمانية لنساء بوروم 7:36 تكريمات عسكرية ومحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي 12:17 هرم زوسر في جبانة سقارة ومصطبة مريروكا 17:42 مدينة القاهرة الإسلامية القديمة 22:38 سوق أسماك جنوب الجيزة – مشروع التنمية العمرانية الألماني 24:39 الكاتدرائية المرقسية وزيارة بابا الأقباط تواضروس الثاني. 26:55 القيادة عبر العاصمة الإدارية الجديدة 28:49 الجامعة الألمانية الدولية GIU 30:47 موقع إنشاء "محطة العاصمة الجديدة" (Neue Kapital Bahnhof) 33:36 المغادرة

