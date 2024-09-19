ناقد رياضي : إصرار الخطيب على تنفيذ اللوائح التأديبية تجاه الأهلي أمر يقدر

أثنى الناقد الرياضي بليغ أبو عايد ، على اصرار الأهلي على عدم تغيير أي لوائح تنظيمية خاصة بمسابقة كأس مصر الموسم المقبل ، بعد اعتذار الأحمر عن عدم المشاركة خلال النسخة الماضية.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس : "الكابتن الخطيب تحدث عن ضرورة تنفيذ اللوائح التأديبية وعدم مشاركة الأهلي وهذا جانب يقدر، واتمنى نجاح الشركة الألمانية في تنظيم بطولة الدوري، وواثق بنسبة 90% على نجاح التنظيم في الموسم القادم ".

وتابع: "الزمالك كان عنده رفاهية في الوقت قبل لقاء الذهاب امام الشرطة الكيني، ولكن مع ضغط المباريات سيكون هناك طائرة خاصة يسافر بها في المباريات خارج مصر".

وواصل: "هل سوف يتم اقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها وفقا للقرعة، أم سيتم تأجيلها لأي سبب؟!". وأتم: "عبدالله السعيد سيقود الزمالك للفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي، وواثق في قدرة الفريق على الفوز باللقب، والزمالك يضم عناصر قوية، لو كانوا في افضل مستواهم، والمباراة نقطة فاصلة للزمالك ويجب ان يكون هناك دوافع كبيرة لديهم".