الأوبرا تواصل احتفالاتها بذكرى المولد النبوي بسهرة لفرقة الحضرة

تواصل دار الأوبرا احتفالاتها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بسهرة لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، الجمعة ٢٠ سبتمبر على المسرح المكشوف.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج حفل دار الأوبرا العديد من الإبتهالات والأناشيد النبوية منها قصة المولد، وأهل علينا أهل، رأيت ربي بعين قلبي، يا خير مولود بمكة، يا من يعشق نبينا، دع جمال الوجه يظهر، ناديت يا باهي الجمال، يا رسول الله هيا، أول كلامي بمدح، يا رسول الله شوقي، يا عروس الحضرة يا محمد، عذل العازلون فيك ولامو، مدد يا سيدة .

جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من «محيي الدين بن عربي»، و«الحلاج»، و«ابن الفارض» وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.