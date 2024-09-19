سفير مصر لدى صربيا يناقش سُبل تعزيز التعاون الثنائي في الطيران المدني

التقى باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، اليوم، مع كل من مدير مطار "نيكولا تسلا" الدولي بالعاصمة بلجراد، ورئيس القطاع التجاري بالمطار، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وصربيا في مجال الطيران المدني، خاصة ما يتعلق بإمكانية تسيير رحلات طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد، بما يسهم في استثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده علاقات البلدين الثنائية في كافة المجالات خلال العامين الماضيين، وذلك منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، والتي أسهمت في وضع أساس راسخ لتعزيز مجالات التعاون الثنائي بين الدولتين. وكذا زيارة الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش" إلى مصر في شهر يوليو ٢٠٢٤، والتي منحت قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأكد سفير مصر لدى صربيا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدتها السفارة مع المسئولين عن قطاع الطيران المدني في صربيا مؤخراً، وذلك بهدف بحث إمكانية تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وبلجراد، سواء للناقل الوطني الجوي المصري "شركة مصر للطيران" أو الناقل الوطني الصربي "شركة إير صربيا"، بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية الصربية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأوضح السفير صلاح أن من شأن تسيير هذه الرحلات بين عاصمتي البلدين تعزيز مُجمل العلاقات الثنائية، ولا سيما في القطاعين التجاري والسياحي، وذلك على ضوء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى القاهرة في يوليو الماضي، بما يتوقع معه تكثيف العديد من الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والمسئولين في شركات القطاعين الخاص والعام من الجانبين خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تنشيط السياحة بين البلدين، خاصة أن مصر تُعد من أفضل الوجهات السياحية للسائح الصربي.