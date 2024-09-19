استعدادات مكثفة لتجهيز الشوادر الجديدةبمركز نجع حمادي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة اشرف انور رئيس المركز بأعمال التسوية والتمهيد لمنطقة الشوادر الجديدة التابعة لمركز نجع حمادي، والواقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية هو والتى ستكون بديلا للموقع الحالى لشادر نجع حمادي .

حيث قام محمد رضوان رئيس الوحدة المحلية لقرية هو بالمتابعة والاشراف على اعمال النظافة والتشجير ورى الاشجار وتركيب وصيانة الكشافات على الطرق المؤدية لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد بالتعاون مع قسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمركز .

وذكر رضوان، إلى انه تم رفع المخلفات والقمامة من منطقة السوق و نجع عمر التابع لمجلس قرية هو، وذلك حرصا منه على المنظر الجمالى والحضارى بالقرية .

من جهته اكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ان اولى اهتمامات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا هو ملف النظافة والتجميل .

من ناحية أخرى وجهت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية بتكثيف اعمال النظافة بنطاق المدارس.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الشعانية، بحملة نظافة شملت مدرسة حمره دوم الإعدادية والتى كانت مليئة بالحشائش والحلف والاشواك داخل فناء وسور المدرسة وتم إزالتها ورفعها بمعدات الوحدة المحلية للقرية بالاضافة الى تسوية وتمهيد الطريق المؤدى الى مدرسة حمره دوم الاعدادية .

عقب تدشينها رسميا .. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، في يومها الأول بنطاق المحافظة، وذلك عقب تدشين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

حيث نفذت مديرية الاوقاف عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية الصياد التابعة للوحدة القروية بالرحمانية بمركز نجع حمادى ، كما نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بالقرية وتم توقيع الكشف المجانى على 409حالة بمختلف التخصصات الطبية، فيما نظمت مديرية التموين قافلة بيع مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، فضلا عن فحص عدد 80 بطاقة تموينية متوقفه، و نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية توعويه وعلاجية مجانية.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة وفرع المجلس القومي للمرأة سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية عن المشروعات الصغيرة وفرص العمل والخدمات التى يقدمها مكتب العمل، كما قام جهاز تنمية المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز قافلة بيع مواد غذائية ومجمدات بأسعار مخفضة.