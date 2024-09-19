مياه الفيوم تنفذ ندوة لتوعية العاملين حول مخاطر التنقيب عن الآثار

صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم تنفيذ ندوة لتوعية العاملين حول مخاطر التنقيب عن الآثار ضمن المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية والتى تهدف لبناء الإنسان المصرى بالتعاون مع إدارة الوعى الاثرى بمنطقة أثار الفيوم.

بحضور محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام إدارة الأمن و نيرمين عاطف مدير إدارة الوعى الاثرى وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة .

بناء الانسان المصرى

واضاف أن هناك خططا يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل المحافظة من أجل تنفيذ أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لتنمية وبناء الإنسان للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين وأن كافة الشركه تسعى من خلال إدارتها المختلفة نشر الوعى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه ونشر أيضا ثقافة الترشيد للحد من الاسراف فى مياه الشرب علاوة على الحفاظ على البنية التحتية التى تنفذها الدولة وتعريف جموع المواطنين بالمجهودات التى تبذلها الدولة.

كما قامت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم بشرح مخاطر التنقيب عن الآثار حيث ازدادت ظاهرة التنقيب عن الآثار خلال فترة الانفلات الأمني، التى تلت ثورة يناير، سواء من قبل عصابات منظمة، للتنقيب عن الآثار، والإتجار بها، أو بشكل فردى من قبل أشخاص يقومون بالتنقيب خلسة، تحت منازلم بحثاً عن الثراء السريع

ويترتب على التنقيب غير الشرعي عن الآثار؛ مخاطر عديدة تتمثل في إتلاف الآثار وتهريبها للخارج هذا فضلا عن تسببه في سقوط العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين بأماكن الحفر التي كثيرا ما تنهار عليهم.

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