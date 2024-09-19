خبير: النظام العالمي قائم على تحقيق الربح بدون أي معيار أخلاقي

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن العولمة هيأت للناس بأن هناك إمكانية لتحقيق الثراء بشكل سريع، فالفتاة من الممكن أن تقوم بإعداد فيديوهات خليعة على الإنترنت وتحقق أرباح كبيرة.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد بيطار، ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة "الثانية المصرية"، أن مصر تحرم وتجرم القمار وفقًا للقانون، والهدف من هذا منع فكرة إمكانية تحقيق المكسب السريع، خلاف أن الإسلام حرم لعب القمار، ولكن الآن هناك أصبح الكثير من أنواع القمار المستترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر ناشيء بسبب العولمة.

وأوضح أن النظام العالمي قائم على تحقيق الربح بدون أي معيار أخلاقي، مشيرًا إلى أن الفقر موجود منذ بداية البشرية، ولكن كان الصبر موجودا على تحقيق الطموح من خلال العمل الجاد والمستمر.