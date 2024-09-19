خبير: معدل النمو في الدول النامية أعلى بكثر من المتقدمة لهذا السبب

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن معدلات النمو في الدول النامية أعلى بكثر من الدول المتقدمة، وهذا يرجع إلى أن الدول النامية ما زالت تمتلك الكثير من الفرص البكر التي ما زالت في حاجة إلى المزيد من العمل.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد بيطار، ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة "الثانية المصرية"، أن الدولة معنية ببناء شخصية المواطن، ودخول العولمة على خط بناء الشخصية دمر كل جهود الدول في بناء شخصية المواطن، مشيرًا إلى أن بناء الشخصية مرتبط بالعقل الواعي الجمعي للدولة، ولذلك على الدولة أن تقوم بمواجهة الأفكار السلبية بأفكار إيجابية، والحفاظ على الهوية المصرية لأمام الهجمة الشرسة القادمة من الخارج.

ولفت إلى أن العولمة تعتمد على هوية الدولة وشخصية الإنسان، وهذا نوع من أنواع حروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن العالم أجمع والولايات المتحدة مليئة بالفقراء، ولكن هذا ليس النموذج الذي يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.