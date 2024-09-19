جامعة الأزهر تكرم المشاركين في دورة تطوير مهارات العمل الإداري

كرَّم الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور رضا محمد عبده، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة هبة الله سعودي، الأستاذ بكلية العلوم ومنسق الأنشطة الطلابية؛ المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة والبالغ عددهم (70) كادرًا إداريًّا والتي تهدف إلى تطوير مهارات العمل الإداري للموظفين بمختلف إدارات جامعة الأزهر.

وأكد الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، حرص الجامعة بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة على دعم تدريب وتأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين في أمانات جامعة الأزهر بالقاهرة وطنطا وأسيوط، لافتًا إلى أن هذه الرؤية التطويرية من شأنها الإسهام في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وعبر الدكتور رضا محمد عبده، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع جامعة الأزهر، وثمن هذه الجهود التي تتم على أرض الواقع، مؤكدًا على أن التعاون بين مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة وجامعة الأزهر يهدف إلى دعم بناء الكوادر الإدارية وتدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تعاون دائم ومستمر

وأعلن الدكتور رضا محمد عبده أن هناك تعاونًا دائمًا ومستمرًّا مع جامعة الأزهر من خلال تنظيم الملتقيات الشبابية التي تتضمن أنشطة علمية ودينية وثقافية ورياضية وغير ذلك من الأنشطة، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد هذا الملتقيات هو ترسيخ قيمة العمل والتفاعل والمشاركة؛ من أجل تشكيل شخصيَّة إيجابيَّة للطلاب تسهم بفاعلية في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم، في إطار من الحكمة والوسطية التي حث عليها الإسلام انطلاقًا من أن الشباب هم سواعد الوطن.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية التي استمرت على مدار يومين حاضر خلالها الدكتور عصام الرفاعي، أستاذ الإدارة الإستراتيجية بالجامعة الأمريكية حول "المحاور السبعة لتطوير أداء العاملين في المؤسسات» وتحدث عن تطوير الذات وأثره في الارتقاء بالأداء المؤسسي المتفرد.

كما حاضر أيضًا في الدورة التدريبية الدكتور محمد العوضي، الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة خبير التنمية البشرية حول تطوير المهارات الوظيفية للكوادر الإدارية من خلال عدة محاور، تضمنت: الصورة الذهنية الشائعة عن الموظف الحكومي وأسبابها وأساليب تغيير هذه الصورة الذهنية السلبية إلى إيجابية، بجانب تسليط الضوء على المهارات التي تسهم في تحسين جودة العمل وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية في جامعة الأزهر بشكل خاص وكافة مؤسسات الدولة الوطنية بشكل عام.