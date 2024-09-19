محافظ الجيزة يكرم 100 من حفظة القرآن الكريم من أطفال مركز الواحات البحرية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في ثاني أيام جولاته بمركز الواحات البحرية، انتظام تقديم الخدمات الصحية وموقف توافر السلع الاستراتيجية والمواد التموينية والتزام التجار بالأسعار المقررة للسلع ومدى رضاء المواطنين عن أداء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وشملت جولة المحافظ، المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وإدارة الأغذية والعناية المركزة والغسيل الكلوي، وافتتح خلالها وحدة الأشعة المقطعية والمنضمة حديثا للخدمات المقدمة للمرضى من المترددين على مستشفى الواحات البحرية والتي تعد أحد المطالب الملحة لأهالي المركز.

ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث عدد من المقترحات التى ناقشها المحافظ خلال لقائه مع عمد ومشايخ القرى لتوفير الأعداد الكافية من الأطباء بمختلف أقسام المستشفى لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال فعاليات زيارته قام المحافظ بتكرم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء الواحات البحرية، وذلك خلال تفقده مسجد الأنصارى بعد انتهاء أعمال التجديد والصيانة به.

واطمأن المحافظ على توافر مختلف السلع الاستراتيجية والمواد التموينية خلال مروره على أحد المنافذ التجارية، بالإضافة لتوافر الكميات الكافية من الدواجن واللحوم والأسماك لسد احتياجات المواطنين، مؤكداً التنسيق مع وزارة التموين لتحفيز الموردين للسلع التموينية المدعمة لمركز الواحات نظراً لبعد المسافة والتي تزيد على 400 كم من مدينة الجيزة.

وشدد النجار على رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية على ضرورة التحسين الدائم لبيئة العمل بأقسام وإدارات مجلس مدينة الواحات البحرية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لضمان جودة الخدمات المقدمة بهما، مؤكدا على حرص الدولة على تيسير إجراءات التصالح والتقنين وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين من المترددين على المركز.

كما تفقد محافظ الجيزة محطة مياه الدائري الجاري إنشاؤها لتحسين ضغوطات المياه وإيصالها بصورة جيدة للمواطنين حيث كلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص عينات المياه المعالجة بالمحطة لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.