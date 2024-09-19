انعقاد لجنة العلوم الاساسية بالاعلي للجامعات في جامعة دمنهور

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، اليوم الخميس، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عصام خميس - رئيس اللجنة، ومشاركة عمداء كليات العلوم و الخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات والمعاهد.

خلال كلمته رحب الدكتور إلهامي ترابيس برئيس اللجنة وأعضائها والحضور الكريم، معرباً عن بالغ سعادته و تقديره لعقد الاجتماع في رحاب جامعة دمنهور، وتواجده وسط كوكبة من علماء مصر الأجلاء.

وأشار إلى الدور الرائد الذي تقوم به كليات العلوم في التعليم و البحث العلمي وما تقدمه من برامج حيوية متكاملة ومعرفة فكرية، لافتا إلى المسئولية الكبيرة لكليات العلوم في متابعة التطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتقديم كافة المساهمات الأكاديمية لمختلف التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى دورها الأساسي في إعداد العلماء.

واكد حرص جامعة دمنهور على تقديم كافة سبل الدعم لكليات قطاع العلوم الأساسية للقيام بدورها التعليمي والبحثي، ومتابعة التطور السريع في هذا المجال، مثمناً اهتمام الدولة بالبحث العلمي، وأن تقدمه ونموه أصبح أولوية تضعها الدولة المصرية ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

وقد رحب الدكتور السيد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية العلوم جامعة دمنهور بالحضور، مشيرا إلى أهمية الاجتماع و ما سيتناوله من موضوعات للمناقشة، مشيدا بدور الباحثين بكليات العلوم بالجامعات المصرية، وقدرتهم على تحقيق نقلة نوعية ونتائج بحثية قابلة للتطبيق في المحاور التنموية المختلفة.

ومن جانبه قدم الدكتور عصام خميس خالص شكره وتقديره لرئيس جامعة دمنهور وقياداتها على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده الجامعة، مؤكداً على الاستعداد للتعاون وتقديم كافة سبل الدعم،

متمنياً أن يسفر الاجتماع عن توصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية من أجل تحديث المسار الأكاديمي للطلاب بعد التخرج طبقاً لمتطلبات سوق العمل، وخدمة المنظومة التعليمية والبحثية والعمل على تطوير سياسات البحث العلمي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية.

و خلال انعقاده؛ استعرض المجلس العديد من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الدول، و كذا التعاون في نقاط القوة المشتركة بمختلف المجالات الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية والعلمية.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية تواجد العلماء في التصنيفات الدولية والعالمية المتميزة بتقديم أبحاث علمية رائدة، كتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية الذي ضم قائمة لأفضل ٢٪ من علماء العالم الأكثر استشهادا في مختلف التخصصات لعام ٢٠٢٤ حيث تم اختيار علماء مصريين من جامعات: " القاهرة، عين شمس، المنصورة والزقازيق".



جدير بالذكر أن تلك هي الاستضافة الثالثة لانعقاد لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة دمنهور، وتضم اللجنة في عضويتها عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، وكليات الدراسات البيئية على مستوى جامعات مصر، وتلك اللجنة منوط بها إقرار قواعد ووضع السياسة العامة لقطاع العلوم الأساسية بالدولة وتحديد الموضوعات محل الدراسة بها بكل ما يشمله القطاع من دراسة في مجال العلوم الأساسية كالفيزياء، الكيمياء والرياضيات ومجالات البيولوچي وعلوم الأرض وغيرها.