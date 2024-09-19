مسرح المواجهة يقدم 200 ليلة عرض في 18 محافظة

ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

تنطلق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان في محافظة قنا غدا.

وأكد المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مسرح المواجهة والتجوال في بيان، أن المرحلة الجديدة تستهدف 18 محافظة من خلال تقديم 8 عروض مسرحية تهدف إلى تحقيق 200 ليلة عرض تشمل عروضا من فرق مسرح الطليعة، المسرح الكوميدي، مسرح القاهرة للعرائس، مركز الهناجر للفنون، المسرح القومي للطفل، بالإضافة إلى فرقة المواجهة والتجوال.

عروض المواجهة والتجوال

وتعرض فرقة المواجهة والتجوال مسرحية توتة توتة في محافظات قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، فضلا عن مسرحية السمسمية في الفيوم، أسيوط، المنيا، سوهاج، حلايب وشلاتين.

وفي سياق متصل، تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «أكتوبر الذهبي» في العريش، دمياط، بينما تُعرض مسرحية «نجوم من خشب» في البحيرة، الشرقية، أما فرقة المسرح الكوميدي، تقدم مسرحية «يوم عاصم جدا» في الغربية والبحيرة.

كما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرض المونودراما «ودارت الأيام» في بورسعيد، الدقهلية، البحيرة الغربية، بينما يقدم المسرح القومي للأطفال العرض المسرحي «الحلم حلاوة» في المنوفية والشرقية، وأخيرًا تعرض فرقة مسرح الطليعة «أوبرا العتبة» في: أسيوط قنا.

ويهدف مشروع مسرح المواجهة والتجوال إلى نشر الفن المسرحي في أقصى ربوع الوطن، وخاصة القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تقديم عروض متنوعة تتناول قضايا المجتمع، وتساهم في بناء الوعي الثقافي والفني.