التعليم المدني ينظم دورة للنشء ضمن مبادرة بداية بمركز شباب سمهود

نظمت الإدارة المركزية للتعليم المدني بالاشتراك مع الإدارة العامة للتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، جلسات حوارية بمركز شباب سمهود التابع لإدارة شباب ابوتشت، وذلك بمشاركة ٣٠ مستفيد من المرحلة السنية ١٢ الي ١٨ سنة.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الورش وخلق جيل مدرب علي الانتماء والمواطنة .

وقال محسن الجعفري مدير إدارة التعليم المدني والبرلمان، إن اهتمام وزارة الشباب والرياضة علي توفير كوادر مدربة لمعرفة النشء بكافة حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة ومؤسساتها .

وتحدث أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، علي دور مراكز الشباب وأهميتها في تقديم مادة علمية وتشجيع النشء علي الاشتراك في كافة الورش والدورات.

وأضاف رجب عبداللاه مسؤل البرلمان والتعليم المدني بالإدارة علي زيادة الوعي السياسي وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن والقدرة علي حل المشكلات والتخطيط لها من خلال هذه الورش.

وشدد محمود ياسين مدرب معتمد من وزارةالشباب والرياضة علي مفهوم المشاركة واهميتها في حل المشكلات و تحديد دور الفرد في حل المشكلات في المجتمع وأهمية التخطيط لحل هذه المشكلات، وذلك من خلال بعض الأنشطة والجلسات ومنها البالون الطائر وقصة الأسد والفار ورفع الكرسي.

وتحدثت فاطمة رمضان مسؤلة التعليم المدني بالمديرية علي رفع الوعي لدي النشء من خلال بعض المهارات والقصص ومدي استعابهم وان هذه الورش بتفذ خلال عدة جلسات حوارية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا، و محسن الجعفري مدير الادارة العامة للتعليم المدني، و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، ورجب عبداللاه مسؤل البرلمان والتعليم المدني بالإدارة .

حوار مع مسئول فاعليات اليوم الثانى لمبادرة( بداية ) تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان

نفذت مديرية الشباب والرياضة بقنا ( إدارة البرلمان والتعليم المدنى) بمركز شباب مدينة فرشوط، رابع مشروعات خطة التثقيف السياسي لمراكز الشباب بإدارة شباب فرشوط مشروع حوار مع مسئول يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤م .

بحضور الدكتور عزت السيد قناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ومصطفى قاعود مشرف عام البرلمان و سامية ناروز مدير إدارة شباب فرشوط وبهاء حراجى مسئول البرلمان بالمديرية و عاطف هريدى مسئول البرلمان بإدارة شباب فرشوط و ناصر عبدالحفيظ مدير مركز شباب مدينة فرشوط.

تناول اللقاء عرض من الدكتور عزت السيد قناوى لأهم المشروعات المنفذة بمركز فرشوط، ثم بدأ بالمناقشة وعرض الأسئلة من قبل الحضور والرد عليها وسوف تتوالى اللقاءات بكل الإدارات الأخرى من خلال تنفيذ خطة التثقيف السياسي لشهر سبتمبر ٢٠٢٤م .