مراسى تقيم إحتفال ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعودي

أعلنت شركة إعمار مصر عن إقامة احتفال ضخم في مشروع مراسى بالساحل الشمالي في الفترة من 20 -23 سبتمبر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

تم اختيار مراسي كوجهة للاحتفال بفضل تميزها وتفرد تجربتها كأول وجهة تواصل العمل وتمدد موسم الصيف على الساحل الشمالي في مصر. تتميز مراسي بكونها عالمًا قائمًا بذاته، حيث تضم مجموعة رائعة من المرافق والخدمات، تشمل 6 شواطئ مذهلة تمتد على طول6.5 كيلومتر على الساحل، و9 فنادق عالمية المستوى، مما يضمن تجربة استثنائية وخدمة راقية لزوارها. كما تقدم مجموعة واسعة من المطاعم وأماكن التسوق والترفيه.

سيشهد الاحتفال باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، حيث ستتوالى العروض الفنية التي تعكس ثراء الثقافة الفنية في المملكة العربية السعودية ومصر، بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين والشخصيات العامة.

سيفتتح الاحتفالات الفنان محمد رمضان والفنان السعودي بدر الشعيبي يوم 20 سبتمبر، ثم يشهد الحدث حفلًا للفنان تامر حسني والفنان أحمد سعد يوم 21 سبتمبر، ويختتم الحفل الفنانين السعوديين موضي الشمراني وداليا مبارك وفؤاد عبد الواحد يوم 22 سبتمبر. يستكمل الاحتفال بأحداث ترفيهية متنوعة يوم 23 سبتمبر لضمان تجربة غنية.

تأتي هذه الفعاليات ليس فقط للاحتفال باليوم الوطني السعودي، بل أيضاً لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الدول الشقيقة. من المتوقع أن يساهم هذا الحدث في تعزيز السياحة في مصر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.