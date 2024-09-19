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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله: مقتل 20 شهيدًا بانفجارات اللاسلكي بلبنان

شهداء حزب الله
شهداء حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، مقتل 20 من عناصره، الأربعاء، بينما أفاد مصدر مقرب منه وكالة "فرانس برس" بأنهم قتلوا في تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكي نُسبت إلى إسرائيل، بحسب وكالة" سكاي نيوز عربية".

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ونعى حزب الله المقرب من إيران كل عنصر من هؤلاء على حدة قائلا إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها منذ بدء التصعيد لنعي مقاتليه الذين يقضون بنيران اسرائيلية.
وقال المصدر المقرب من الحزب: "الشهداء الـ20 استشهدوا بانفجارات اللاسلكي الأربعاء
وأوقعت موجة جديدة من تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان، الأربعاء، 20 قتيلا وأكثر من 450 جريحا في أنحاء البلاد، وفق السلطات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم مماثل غير مسبوق نسبه الحزب إلى إسرائيل، وأوقع 12 قتيلا ونحو 3 آلاف جريح، حسب وزارة الصحة اللبنانية، في انفجارات أجهزة "بيجر" تابعة لحزب الله.

واتهم حزب الله إسرائيل التي لم تعلق على الحادثين، بالوقوف وراء الانفجارات وتوعد بالرد.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الخميس للتعليق على الوقائع.

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