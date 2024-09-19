القوات البحرية تنقذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا

إستمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (45) فرد على مسافة (٩٦) ميلاً بحرياً من السلوم .

حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب

التى كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ إستغاثة منها ، وعلى الفور

قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة ٣ يوليو مجهزة بجميع الإحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب ، حيث تمكنت من إنقاذ عدد (٤٥) فرد مصرى الجنسية وتم تسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .